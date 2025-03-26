Ространснадзор проведет внеплановые проверки после ЧС с нефтетанкерами

Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил Минтранс в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

В сообщении ведомства сказано, что наибольшее внимание уделят погрузочно-разгрузочным работам с опасными грузами и контролю соблюдения законодательства в портах региона.

«Основная цель проверок — не допустить подобных загрязнений моря, заранее устранив нарушения. Особое внимание уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также проведут оценку судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства»,— пояснил Минтранс.

19 марта Генпрокуратура сообщила, что проверит МЧС после крушения танкеров в Черном море. По мнению главы ведомства, необходимо учесть все возможные риски перед началом курортного сезона и создать все условия для детского оздоровительного отдыха.

Крушение нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате случился разлив мазута. В Черное море попало около 2,4 тыс. т мазута.

Подробнее о последствиях разлива — в материале «Спасатели начислили за мазут».