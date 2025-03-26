Из-за жалоб жителей в Ростове отключили иллюминацию дома на Горсоветской

В Ростове-на-Дону на улице Горсоветской дом №49 был временно отключен от подсветки из-за жалоб жителей. Это произошло после обращения нескольких жильцов к управляющей компании, сообщает Donday.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Жители считают, что яркая подсветка здания могла привлечь внимание беспилотника, который атаковал здание 22 марта. В результате атаки на 17-м этаже образовалась пробоина, и пострадали два человека. Девять человек подписали обращение с просьбой отключить освещение.

Однако большинство жителей не согласны с такой точкой зрения, утверждая, что беспилотники ориентируются по координатам, а не свету. Несмотря на это, 25 марта подсветка была отключена. Пока не ясно, будет ли она включена снова.

Тат Гаспарян