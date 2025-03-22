Опубликовано видео последствий атаки беспилотника в Ростове

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал в своем Telegram-канале видео последствий атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. На нем видно насколько поврежден фасад многоэтажки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотника ночью в Ростове в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 были повреждены фасад и шесть квартир. На нескольких этажах выбило стекла. Двое раненых госпитализированы.

И.о. главы администрации города Александр Скрябин заявил, что пострадавшие от взрыва получат единовременные выплаты.

Мария Иванова