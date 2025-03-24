Один ветеран не дожил до присвоения звания почетного жителя Нижнего Новгорода

Комиссия гордумы по МСУ 24 марта рассмотрела и одобрила присвоение звания почетного жителя Нижнего Новгорода всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим сейчас в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Директор департамента по социальной политике Галина Гуренко напомнила, что наделение фронтовиков званием почетного жителя региона, города или иного муниципалитета инициировало Минобороны РФ и поддержал президент Владимир Путин.

Она уточнила, что в Нижнем Новгороде два ветерана, Евгений Макаров и Александра Нестеренко, уже имеют этот статус. Еще один ветеран, Аркадий Беленков, 16 марта ушел из жизни. Поэтому в итоговом списке для награждения осталось 44 ветерана вместо 45, предусмотренных внесенным в гордуму проектом решения.

Почетным гражданам Нижнего Новгорода ежеквартально выплачивают из бюджета по 50 тыс. руб. С учетом появления новых почетных граждан дополнительные расходы бюджета на 2025 год составят около 9 млн руб.

Галина Шамберина