Сочинская таможня передала два минивэна Toyota для нужд СВО
Краснодарская таможня передала министерству обороны РФ два минивэна Toyota Alphard, изъятых на таможенном посту МАПП «Адлер» за нарушение правил временного ввоза иностранных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
Автомобили конфисковали у владельцев по решению суда согласно статье 16.18 КоАП РФ за нарушение сроков обратного вывоза транспортных средств в Абхазию и оформили в собственность государства.
За 2023-2024 годы сочинские таможенники направили на нужды специальной военной операции 23 транспортных средства. Кроме того, передали более 20 тыс. пачек сигарет, квадрокоптер, 1,2 тыс. предметов бытовой химии, тканей, обуви и других товаров общей стоимостью свыше 8 млн руб.
«Ъ-Сочи» писал, что ранее минивэн Toyota Alphard остановили на границе Сочи с Абхазией. В автомобили нашли тайники с контрабандными сигаретами – 1 тыс. пачек без российских акцизных марок и специальной маркировки.