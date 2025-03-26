В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу SD-50

Снаряд времен Великой Отечественной войны в Новороссийске обезвредили специалисты Донского спасательского центра МЧС России. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Взрывоопасную находку в Новороссийске обнаружили при проведении земляных работ. Спасатели установили, что это немецкая авиабомба SD-50.

Также в Ростовской области обнаружили снаряд весом 500 кг времен Великой Отечественной войны. Обе находки были успешно обезврежены саперами.

Ранее в Новороссийске ликвидировали авиационную бомбу SC-50 времен Великой Отечественной войны. Снаряд был обнаружена в лесном массиве у дороги М-4 Дон на территории Восточного внутригородского района при производстве земляных работ.

Алена Воробьева