В Новороссийске обезвредили немецкую авиабомбу SD-50
Снаряд времен Великой Отечественной войны в Новороссийске обезвредили специалисты Донского спасательского центра МЧС России. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.
Фото: МЧС России
Взрывоопасную находку в Новороссийске обнаружили при проведении земляных работ. Спасатели установили, что это немецкая авиабомба SD-50.
Также в Ростовской области обнаружили снаряд весом 500 кг времен Великой Отечественной войны. Обе находки были успешно обезврежены саперами.
Ранее в Новороссийске ликвидировали авиационную бомбу SC-50 времен Великой Отечественной войны. Снаряд был обнаружена в лесном массиве у дороги М-4 Дон на территории Восточного внутригородского района при производстве земляных работ.