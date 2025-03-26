В ЛНР до конца года подключат газ в 800 домах

В Луганской народной республике (ЛНР) до конца года обеспечат подачу газа в 800 домов в 25 муниципалитетах, заявили ТАСС в «Черноморнефтегазе» (ЧМНГ). Газ подключают в рамках региональной программы газификации ЖКХ и организаций, рассчитанной на 2024–2033 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ЧМНГ рассказали, что 403 населенных пункта в ЛНР остаются без централизованного газоснабжения. Работы по газификации поселений республики стартовали в начале года. На данном этапе подано более 540 заявок на технологическое присоединение к сетям газораспределения. Из них в рамках догазификации — более 180, выполнено подключений — 129, уточнили в компании.

В 2024 году в ЛНР реорганизовали газовую отрасль: имущественный комплекс газотранспортной системы, эксплуатируемый «Луганскгазом», разграничили в федеральную собственность и передали во временное безвозмездное пользование ЧМНГ. В июле 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил ЧМНГ региональным оператором газификации и единым поставщиком природного газа в республике.

30 сентября 2022 года Владимир Путин включил ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. Президент говорил, что на развитие новых субъектов будут ежегодно выделять 1 трлн руб. В декабре 2024 года он сказал, что уже 21 тыс. объектов восстановлено в новых регионах. В январе 2025-го господин Путин призвал продолжать их интеграцию.

Об успехах и проблемах в интеграции новых регионов — в материале «Ъ» «Присоединенные ценности».