Новороссийские студенты получат 2 тысячи рублей при заключении целевого договора

Студентам в Новороссийске будут ежемесячно выплачивать ежемесячное материальное стимулирование при заключении договора о целевом обучении. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно информации, размещенной на сайте городского парламента, депутаты Новороссийска приняли решение установить ежемесячное материальное стимулирование для студентов в размере 2 тыс. руб. Эта сумма соответствует размеру государственной академической стипендии.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут студенты, которые заключили договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. После окончания учебы они должны трудоустроиться в муниципальных организациях города.

Помимо изменения в решении городской Думы Новороссийска от 26 декабря 2024 года № 596, ранее депутаты на очередном заседании приняли изменения в бюджет города-героя. За счет поступления денежных средств из федеральных источников он увеличился на 1,7 млрд руб. Денежные средства планируется направить на выполнение национальных проектов.