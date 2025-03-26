В Адлерском районе Сочи потушили крупный лесной пожар

Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный лесной пожар в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В Адлерском районе Сочи вечером 25 марта произошло возгорание лесного массива. Сигнал о пожаре на улице Верхнеизвестинская поступил диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 19:12.

На место происшествия выдвинулись восемь сотрудников МЧС России с двумя единицами спецтехники. Прибывшие спасатели выявили загорание растительности полосой, ориентировочно длинной 300 м.

Пожар был локализован в 20:19, открытое горение ликвидировано в 20:21. Полностью потушить возгорание удалось к 20:33.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе в Лазаревском районе Сочи загорелся лес на площади 1 га. Пожар возник в Дагомысском участковом лесничестве.

Мария Удовик