В Лазаревском районе Сочи загорелся лес на площади 1 га

Спасатели ликвидировали возгорание в лесу в районе поселка Горное Лоо на территории Сочинского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природы Краснодарского края Фото: Министерство природы Краснодарского края

Сообщение о возгорании сухой растительности поступило в МЧС накануне вечером. Пожар возник в Дагомысском участковом лесничестве.

«Горит квартал 65, часть выдела 17, 19, 22, 24, 26. По прибытии к месту подразделений установлено, что происходит горение сухой растительности на площади 1 га. Расстояние до ближайшего населенного пункта 1,5 км. Задействовано 36 человек, 7 единиц техники»,— сообщает ГУ МЧС по краю.

Игорь Ремизов