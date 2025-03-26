Овечкин забросил 889-ю шайбу в матче с «Виннипегом»

«Вашингтон» в гостях проиграл в овертайме «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу за четыре минуты до конца третьего периода. Также в его команде шайбу забросил Эндрю Манджапане (20). В составе победителей отличились Джош Моррисси (7), Мэйсон Эпплтон (40) и Николай Элерс (62).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Carey Lauder-Imagn Images / Reuters Фото: James Carey Lauder-Imagn Images / Reuters

Для 39-летнего Овечкина это был 889-й по счету гол в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает вторую строку, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (894 шайбы). До конца чемпионата «Вашингтон» сыграет еще 11 матчей. НХЛ прогнозирует, что российский нападающий при сохранении результативности установит рекорд в ночь на 16 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе, получив 103 очка в 71 матче. «Виннипег» занимает первую строчку в Западной конференции и Центральном дивизионе, на счету команды 102 очка после 72 игр. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 28 марта на выезде сыграет с «Миннесотой», «Виннипег» в ночь на 29 марта встретится с «Нью-Джерси».

Подробности — в материале «Ъ» «Александр Овечкин выбил восьмерки».