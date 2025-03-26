Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге планируют открыть в ноябре

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года в новом зимнем сезоне планируется открыть уже в ноябре, что на месяц раньше, чем это было в 2024 году, передает «Комсомольская правда» слова главы города Алексея Орлова с заседания совета активной молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов отметил, что до ноября на площади 1905 года пройдет множество общественных мероприятий, и в качестве парковки она будет использоваться минимально. «Как парковка эта площадь будет использоваться либо на минимальных объемах, либо не будет использоваться вообще»,— сказал он. Мэр также сообщил, что часть проектов на площади может быть реализована за счет средств, полученных от туристического налога.

21 декабря 2024 года на площади 1905 года впервые за 40 лет открылся главный каток города — перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность», при этом ледовый городок был перенесен в Исторический сквер. Он завершил работу 9 марта, за все время его посетили около 80 тыс. человек.

Ирина Пичурина