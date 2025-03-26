Владимир Путин наградил главу Коркинского округа за добросовестную работу

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Коркинского округа Александра Орла медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на портале правовой информации.

Награду господин Орел получил «за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие местного самоуправления в стране».

Александру Орлу 52 года. Он родился в Челябинске. В 1993–2001 годах работал учителем физики, после чего в течение десяти лет занимал должность заместителя начальника управления по делам образования Челябинска. С 2011-го по 2024 год руководил администрацией Ленинского района города. В октябре прошлого года стал исполняющим обязанности главы Коркино, в декабре официально занял эту должность.

Этим же указом президент РФ наградил еще девять жителей Челябинской области. Знаком отличия «За безупречную службу» 30 лет награждена председатель комитета — главный бухгалтер бухгалтерской службы правительства Челябинской области Татьяна Ротарь. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени получил вальцовщик стана горячего проката труб Челябинского трубопрокатного завода Александр Чуев. Мастер по ремонту оборудования ЧТПЗ Евгений Колосов удостоился такой же награды II степени. Медалью «За заслуги перед отечеством» II степени отметили и электрогазосварщика «Механоремонтного комплекса» Александра Тимачева. Медаль «За труды в культуре и искусстве» получила художественный руководитель Камерного хора имени Валерия Михальченко Челябинской государственной филармонии Ольга Селезнева.

Звания «Заслуженного работника культуры РФ» удостоена художественный руководитель муниципального театра танца «Непоседы» еманжелинского Дворца культуры имени Александра Пушкина Ольга Расторгуева. «Заслуженным строителем РФ» стал генеральный директор Уральского научно-исследовательского института строительных материалов Рашид Ахтямов. Звание «Заслуженный металлург РФ» присвоено заместителю начальника Челябинского трубопрокатного завода Константину Бубнову и начальнику участка предприятия Александру Щенину.

Виталина Ярховска