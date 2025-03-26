Онищенко поддержал идею увеличить возраст, к которому относят молодежь

Имеет смысл увеличить возраст, к которому относят молодежь, потому что растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. О том, что в России обсуждают идею повышения возраста молодежи до 40 лет, на прошлой неделе сообщила член комиссии Госсовета по направлению «Семья» Наталья Локтева. Глава Росмолодежи Григорий Гуров уточнил, что этот вопрос «витает в воздухе», но пока «носит характер скорее дискуссионный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Онищенко заявил «РИА Новости», что в этой идее «есть рациональное зерно». Он отметил, что при повышении возраста молодежи нужно не административное давление, а привести обоснование, что это принесет экономике и науке. «В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет»,— уверен академик РАН.

По закону в России молодежью считается группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Всемирная организация здравоохранения считает молодыми людей до 44 лет включительно. В ноябре 2024 года глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова допустила, что возрастные границы молодежи в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни. Власти рассчитывают, что к 2030 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России вырастет до 68 лет, а к 2035-му — до 72,2 года, следует из единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

О том, в каких регионах РФ лучше живется пенсионерам, читайте в материале «Ъ» «Старикам здесь и место».