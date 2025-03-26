В Хакасии принят закон о запрете склонения к абортам

Законопроект о запрете склонения женщин к абортам принят в Хакасии. На февральской сессии его утвердили в первом чтении, после чего он был доработан с учетом поступивших поправок, сообщает Верховный Совет республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Склонением к прерыванию беременности признаются уговоры, предложения, угрозы и иные способы. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям»,— говорится в сообщении.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования. Как писал «Ъ-Сибирь», субъектами права законодательной инициативы указаны четыре депутата: единороссы Андрей Алеев и Галина Елистратова, а также коммунисты Людмила Кауфман и Геннадий Назаренко.

Ранее подобная инициатива была принята в Красноярском крае в конце февраля этого года. В конце прошлой недели депутаты заксобрания региона приняли в первом чтении законопроект о введение штрафов за склонение к абортам. Для граждан законопроект предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Александра Стрелкова