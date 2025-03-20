Красноярский закон о штрафах за склонение к абортам прошел первое чтение

Заксобрание Красноярского крае приняло в первом чтении законопроект о введение штрафов за склонение к абортам. Ответственность по новому закону «станет сдерживающим фактором при совершении противоправных действий», убеждены в краевом правительстве.

Согласно законопроекту, за склонение к абортам для граждан будет предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

В конце февраля, как писал «Ъ-Сибирь», депутаты заксобрания во втором окончательном чтении приняли закон, запрещающий «склонение» женщин к аборту. Он установил административную ответственность за «склонение к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз». Возбуждение административных дел будет проводиться только по заявлению потерпевшей и рассматриваться мировыми судьями.

Как писал «Ъ-Сибирь», с инициативой о принятии закона выступил прокурор края Роман Тютюник.

Александра Стрелкова