На тактовом маршруте до Ораниенбаума назначат дополнительную пару электропоездов

По тактовому маршруту от Балтийского вокзала до Ораниенбаума в Петербурге назначат дополнительную пару электропоездов. Изменение в расписании начнет действовать с 18 апреля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Таким образом, в вечерний час пик период тактового движения будет продлен до 19:45. Дополнительный поезд № 6589 будет отправляться от Балтийского вокзал в 19:45 с прибытием в Ораниенбаум в 20:38. Электропоезд № 6588 будет выезжать из Ораниенбаума в 22:30 и прибывать на Балтийский вокзал в 23:29.

В период с 18 апреля по 24 мая электрички будут курсировать каждый день, кроме пятницы, а с 25 мая — ежедневно, уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале 2025 года тактовые маршруты в Петербурге перевезли почти 3 млн пассажиров.

Андрей Цедрик