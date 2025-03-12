Тактовые маршруты в Петербурге в феврале перевезли почти 3 млн пассажиров

По итогам февраля тактовыми железнодорожными маршрутами в Петербурге воспользовались около 2,9 миллионов пассажиров. Общий рост пассажиропотока по тактовым маршрутам во втором месяце года составил 5,7%, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

От Витебского вокзала до станции Павловск в феврале 2025 года было перевезено 1,1 млн пассажиров, что соответствует аналогичному показателю прошлого года, уточнили в ОЖД.

В свою очередь, пассажиропоток на маршруте Балтийский вокзал —Ораниенбаум вырос на 12,5% — до 1,1 млн человек, Балтийский вокзал — Красное Село — на 13,9%, до 208 тысяч. В направлении от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья проехало 459 тыс. пассажиров (+2,3%), а от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 169 тыс. человек (+10,9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе 2025 года тактовыми маршрутами в Петербурге воспользовались более 2,8 млн пассажиров.

Андрей Цедрик