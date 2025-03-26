Бывшего завкафедрой омского вуза обвинили в хищении под видом исследований

Прокуратура отдала под суд бывшего завкафедрой Омского государственного технического университета (ОГТУ) по делу о хищении более 22 млн руб. под видом проведения исследовательских работ. Ему инкриминируется мошенничество и отмывание денег (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), рассказали в надзорном ведомстве. Слушания пройдут в Первомайском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что завкафедрой при проведении ряда научно-исследовательских работ инициировал перед руководством ОГТУ передачу научных исследований в сторонние организации. Фактически научные исследования и изготовление испытательных стендов производили сотрудники кафедры, а выделенные вузом деньги проходили через счета сторонних организаций, обналичивались и возвращались практически в полном объеме обвиняемому.

«В одном случае заведующий кафедрой настоял, чтобы возврат похищенных средств был оформлен как спонсорская помощь, которой оплачена его поездка в Лондон»,— говорится в сообщении прокуратуры. Расследование установило, что с июля 2015-го по июль 2019 года обвиняемый похитил более 22 млн руб.

Илья Николаев