Сборная России разгромила Замбию со счетом 5:0

В товарищеском матче на московском стадионе «Динамо» сборная России одержала уверенную победу над Замбией со счетом 5:0. Главным героем встречи стал полузащитник Максим Глушенков, оформивший хет-трик (голы на 8, 53 и 58 минутах). Также в списке бомбардиров отметились Илья Вахания (44-я минута) и Алексей Батраков (73-я минута).

Этот матч стал завершающим в мартовском сборе команды Валерия Карпина. Ранее, 19 марта, российская сборная с таким же счетом 5:0 обыграла Гренаду.

Обе игры прошли при поддержке домашних болельщиков на столичном стадионе «Динамо». Этой победой Россия обновила рекорд по серии сухих матчей, выиграв восьмой раз подряд с 16 октября 2023 года.

Следующие матчи сборной России запланированы на июнь.