Дипломатическое прикрытие

В ПЗСП, крупном пермском застройщике, происходит реорганизация активов. ООО «ПЗСП-Групп» перестанет работать под товарным знаком ПЗСП и продолжит деятельность под собственным брендом — ГК «Дипломат». В «ПЗСП-Групп» поясняют, что решение о реорганизации обусловлено желанием развивать собственный бренд и сосредоточиться на новых проектах в строительной сфере. В портфель группы «Дипломат» войдут проекты комплексного развития участков на ул. Уинской и проспекте Парковом, освоение площадок на ул. Достоевского, а также новые площадки. Экс­перты считают реорганизацию и ребрендинг «ПЗСП-Групп» оправданным решением для динамично развивающейся компании. Отмечается, что если торговая марка ПЗСП уже хорошо известна, то новый бренд девелоперской группы придется создавать с нуля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский застройщик «ПЗСП-Групп» прекратит работать под товарным знаком ПЗСП (исторически — Пермский завод силикатных панелей) и продолжит деятельность как самостоятельный девелопер под собственным брендом — ГК «Дипломат». Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ПЗСП и «ПЗСП-Групп», реорганизация оптимизирует стратегии роста и повысит эффективность управления обоими застройщиками. «Решение о реорганизации обусловлено желанием развивать собственный бренд и сосредоточиться на новых проектах в строительной сфере»,— заявили в «ПЗСП-Групп».

Часть объектов, над которыми ранее работал «ПЗСП-Групп» (ЖК «Патриот» и ЖК «Красное яблоко»), перейдут в управление АО «ПЗСП».

Снабжением и строительством этих комплексов и прежде занималось АО «ПЗСП», поэтому все обязательства по ним выполнят в полном объеме. Изменения в структуре компаний не затронут участников долевого строительства, сроки возведения объектов и заявленное качество комплексов. Процесс перехода проектов планируется завершить 1 апреля.

В портфель группы «Дипломат» войдут проекты комплексного развития территорий (КРТ) по ул. Уинской, 55, и Дом учителя на Парковом проспекте, 24, а также застройка участков по ул. Достоевского, 16 и 17. Также «Дипломат» сосредоточится на новых проектах и развитии собственного бренда. Группу «Дипломат» (бывший «ПЗСП-Групп») продолжит возглавлять Владимир Яцук.

В портфель ПЗСП войдут: ЖК «Мастер-Квартал», «Три девятых», «Красное яблоко», «Патриот», «Танцорова, 96», дома на ул. Магистральной и Белозерской, дом в Ижевске.

В компаниях подчеркнули, что АО «ПЗСП» и «ПЗСП-Групп» всегда развивались отдельно. Руководство каждой компании придерживалось собственных планов развития, но АО «ПЗСП» и «ПЗСП-Групп» работали в партнерских и деловых отношениях. АО «ПЗСП» производило материалы и строило объекты компании. В планах сторон продолжить это сотрудничество. «Переход происходит в атмосфере взаимного уважения, признания общих заслуг и достижений, накопленных за годы совместной работы»,— добавили в ПЗСП и «ПЗСП-Групп».

ПЗСП был основан в 1963 году. Основные виды деятельности предприятия — жилищное строительство, производство материалов для высотного и мало­этажного строительства. ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. Гендиректор ПЗСП — Евгений Демкин, он возглавил предприятие в 2020 году, после ухода на муниципальную службу предыдущего руководителя компании, его брата Алексея Демкина. 75% акций АО принадлежит Евгению Демкину, остальное — его матери Валентине Демкиной. Председателем совета директоров АО является экс-мэр Алексей Демкин.

«ПЗСП-Групп» начал свою деятельность в 2019–2020 годах, первым проектом девелопера был дом «Дипломат» по ул. Екатерининской, 177а. В «ПЗСП-Групп» входят такие компании, как ООО «Группа „Дипломат“», ООО «СЗ „Дом учителя“», ООО «СЗ „Д-17“», ООО «СЗ „К-135“» и другие, учрежденные Владимиром Яцуком и Еленой Демкиной, супругой Алексея Демкина. Структурами девелопера управляет ООО «Уран» гос­подина Яцука. В последнее время «ПЗСП-Групп» вел проекты комплексов «Патриот» на Вышке-II и «Красное яблоко» в микрорайоне Крохалева. Также девелопер работал над освоением участков по ул. Достоевского, ул. Уинской, 55, и Парковому прос­пекту, 24.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин отмечает, что фактически под одним брендом ПЗСП работали два застройщика с разным составом собственников. «Для более эффективной работы компаний требовалось четкое разделение на бренды,— комментирует собеседник.— Очевидно, „ПЗСП-Групп“ вышел на такой этап деятельности, который потребовал дистанцироваться от бренда ПЗСП». По словам Владимира Занина, торговая марка ПЗСП в Перми хорошо известна, и ее известность надо лишь поддерживать, тогда как бренд «Дипломат» девелоперу придется создавать с нуля. В то же время, при хорошей подготовке и активной работе новое название компании станет узнаваемым уже через год-полтора. Для клиентов и покупателей жилья переименование «ПЗСП-Групп» будет некритичным, однако потребуются время и финансовые ресурсы на то, чтобы идентифицировать бренд «Дипломат», определить в публичной сфере, что это за организация и чем она занимается, считает гендиректор «Пермглавснаба».

«Думаю, если компания приняла решение о реорганизации, то оно совершенно оправданно. А то, что реорганизация происходит в той или иной фирме, которая динамично развивается, абсолютно нормальная ситуация. Как бы компания ни называлась, это на самом деле непринципиально. Важна ее команда, кто собственник, тот управляет организацией»,— считает гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин. По словам эксперта, восприятие нового бренда девелопера будет зависеть от динамичности продвижения названия. Экс­перт выразил уверенность, что покупатели новостроек, живущие в современном обществе, воспримут реорганизацию и ребрендинг девелопера позитивно.

Евгения Ахмедова