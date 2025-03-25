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Начислявшую счета за использование домофонов компанию «ЭлКом» проверит полиция

Полиция Московского района проверит действия ООО «ГЦБЖ «ЭлКом», которое занимается обслуживанием домофонов, сообщает депутат Заксобрания Марина Шишкина в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обращение петербургского парламентария зарегистрировали в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП). По словам госпожи Шишкиной, организация начисляет счета за содержание домофонов, установленных и обслуживаемых самими жильцами. Договоры между сторонами не заключались.

Роспотребнадзор уже подал в суд на компанию после проверки прокуратуры Кировского района. Депутат ЗакСа добавила, что получала жалобы на компанию от граждан из Московского, Центрального и Кировского районов. Сейчас дело находится на контроле Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге двух молодых людей задержали за фиктивную постановку на учет мигрантов.

Кирилл Бевзюк

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