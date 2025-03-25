Вертолет с пермскими туристами разбился на Камчатке из-за тумана

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы вертолета Ми-8, произошедшей на Камчатке в августе 2024 года и унесшей жизни 22 человек, в том числе несколько туристов из Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Как сообщает «Ъ», ключевыми факторами авиакатастрофы явились: выполнение командиром воздушного судна полета в метеорологических условиях, не соответствующих правилам воздушных полетов, принятие командиром решения о снижении в условиях тумана в горной местности, а также пробелы в профилактической работе должностных лиц авиакомпании «Витязь-Аэро» по обеспечению безопасности полетов.

Как сообщалось ранее, Ми-8Т (RA-25656) врезался в гору по пути от потухшего вулкана Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района 31 августа 2024 года. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров — туристы, гиды и сопровождающие из Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил. Среди пермяков были основатели туристической организации «Клуб гидов» (ООО «Большая страна»), супруги Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгений и Александр Никулины, а также музыкант Михаил Ширинкин.