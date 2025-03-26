Суд отказал «Аммонию» в праве на минимальную цену на газ

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск АО «Аммоний» к АО «Газпром межрегионгаз Казань», но поддержал поставщика в вопросе минимальной цены на газ. Химическое предприятие намерено обжаловать решение.

Спор между сторонами возник при заключении договора поставки газа. «Аммоний» не согласился с новой ценой и обратился в суд. В ходе разбирательства предприятие добилось принятия двух пунктов в своей редакции, но ключевой вопрос стоимости газа был решен в пользу поставщика.

Суд также обязал ответчика возместить 80 тыс. руб. судебных расходов истца.

Подробнее читайте в материале «Не сошлись в цене».

Анар Зейналов