Вертолет МЧС эвакуировал трех фрирайдеров с хребта Аибга в Сочи

Спасатели ЮРПСО МЧС России с помощью вертолета эвакуировали трех сочинских лыжников с северного склона хребта Аибга. Один из них получил перелом голеностопа во время спуска за пределами оборудованных трасс. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Лыжники оказались в сложной ситуации на северном склоне хребта после того, как вышли за границы оборудованных трасс горнолыжных курортов. Ситуация усугубилась из-за травмы одного из фрирайдеров.

Учитывая труднодоступность местности и сложный рельеф, для спасательной операции был задействован вертолет МЧС. Всех троих фрирайдеров подняли на борт воздушного судна и доставили на базу спасательного отряда. Фельдшер МЧС оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь непосредственно в вертолете, после чего его передали врачам.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 24 февраля группа лыжников в горах Сочи попала под лавину. Двое из них смогли сообщить спасателям свои координаты, и на следующий день их эвакуировали сотрудники МЧС. Спустя несколько дней долгих поисков, 1 марта, спасатели нашли тело третьего фрирайдера.

Алина Зорина