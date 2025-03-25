Капитальный ремонт путевых стен начался на станции метро «Балтийская»

Специалисты сняли облицовку из уфалейского мрамора с путевых стен станции метро «Балтийская», сообщает Telegram-канал «Подземник» 25 марта. Работы проводят в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Согласно условиям соглашения, подрядчик должен демонтировать волновод поездной радиосвязи и вернуть его обратно обновленным. Следом он должен убрать за собой отходы. Работы на станции начались в декабре 2024 года и продлятся до 29 января 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский метрополитен купил бизнес-центр возле «Горного института». Необходимость в приобретении объекта возникла в связи с открытием новой станции.

Кирилл Бевзюк