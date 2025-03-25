Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 606 человек

Число эвакуированных из освобожденных населенных пунктов Курской области выросло до 606 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Среди вывезенных — 16 детей. В пунктах временного размещения находятся 246 мирных жителей, 360 человек забрали родственники.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С людьми работают медики, психологи, социальные и юридические службы, жители обеспечены всем необходимым. Рад, что наши люди постепенно возвращаются к мирной жизни, несмотря на тяжелейшие испытания!» — написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Эвакуация в беспрерывном режиме продолжается с 12 марта. В МЧС сообщали, что на территории Курской области организовано 88 ПВР, но задействованы только 67 из них. Господин Хинштейн писал, что всего в ПВР находятся 6,5 тыс. человек, вывезенных из приграничья.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все