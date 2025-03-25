Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 606 человек

Число эвакуированных из освобожденных населенных пунктов Курской области выросло до 606 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Среди вывезенных — 16 детей. В пунктах временного размещения находятся 246 мирных жителей, 360 человек забрали родственники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С людьми работают медики, психологи, социальные и юридические службы, жители обеспечены всем необходимым. Рад, что наши люди постепенно возвращаются к мирной жизни, несмотря на тяжелейшие испытания!» — написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Эвакуация в беспрерывном режиме продолжается с 12 марта. В МЧС сообщали, что на территории Курской области организовано 88 ПВР, но задействованы только 67 из них. Господин Хинштейн писал, что всего в ПВР находятся 6,5 тыс. человек, вывезенных из приграничья.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская