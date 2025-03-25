Трех фрирайдеров эвакуировали вертолетом МЧС с северного склона Аибги

Спасатели МЧС России с помощью вертолета эвакуировали трех сочинских лыжников со склона хребта Аибга. Один из фрирайдеров получил перелом голеностопа, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Лыжники оказались на северном склоне хребта, выйдя за пределы оборудованных трасс горнолыжных курортов.

Ситуацию осложнила травма одного из спортсменов — по информации от самих пострадавших, во время спуска лыжник получил перелом голеностопа. Учитывая труднодоступность местности и сложный рельеф, спасатели приняли решение использовать вертолет МЧС для проведения операции.

Всех троих подняли на борт воздушного судна и доставили на базу спасательного отряда. Фельдшер МЧС прямо в вертолете оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь, после чего его передали врачам.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце февраля группа фрирайдеров во время катания попала под лавину. Двое пострадавших сумели передать спасателям свои координаты и были эвакуированы специалистами МЧС на следующие сутки. 1 марта спасатели завершили поисковую операцию, обнаружив тело третье лыжника под снежной лавиной.

Мария Удовик