В Сочи спасатели обнаружили тело погибшего под лавиной лыжника
Спасатели завершили поисковую операцию, обнаружив тело погибшего лыжника под снежной лавиной. Нахождение жертвы стало возможным благодаря применению специального прибора лавинного поиска RECCO, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю
По данным поисково-спасательного отряда, пострадавший находился у нижней границы схода лавины на глубине около 2,5 м. Для извлечения тела специалисты использовали бортовую лебедку вертолета МЧС.
После обнаружения останки погибшего специалисты эвакуировали в Сочи. Поисковая группа вернулась на базу по завершении операции.