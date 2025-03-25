ТОС выбыли из борьбы

Дума Екатеринбурга утвердила новый порядок создания территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Теперь для создания ТОС необходимо запросить у администрации информацию о числе жителей на территории, а цель объединения не должна противоречить интересам всего города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дума Екатеринбурга изменила процедуру создания ТОС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дума Екатеринбурга изменила процедуру создания ТОС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дума Екатеринбурга утвердила изменения в муниципальное законодательство о территориальных общественных самоуправлениях. Согласно новым правилам, желающие создать ТОС сначала должны обратиться с запросом в мэрию, чтобы узнать, сколько граждан старше 16 лет проживает на территории. Затем инициативная группа должна направить в администрацию уведомление о намерении создать ТОС, в котором надо указать данные о территории, где будет действовать ТОС, членах инициативной группы. Создание общественного самоуправления происходит на учредительном собрании или конференции, куда приходят делегаты, избранные жителями, их число определяется исходя из числа жителей.

Затем документы о проведенном собрании необходимо будет подать в администрацию Екатеринбурга, которая проверяет их в трехмесячный срок и в случае одобрения передает заключение в городскую думу. Уполномоченный представитель ТОС после получения заключения должен направить в думу обращение об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. В течение двух месяцев дума должна установить эти границы.

В пояснительной записке указано, что проект направлен на «уточнение процедуры создания территориального общественного самоуправления», дополнительных расходов из бюджета не потребует.

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) необходимы для осуществления инициатив по вопросам местного значения. Объединения могут разрабатывать план развития территории, вносить предложения в план развития Екатеринбурга, защищать права жителей и отстаивать их интересы, организовывать работы по благоустройству. Изменения в систему работы ТОС в администрации Екатеринбурга обсуждали в декабре 2024 года. Тогда директор департамента общественных связей администрации Екатерина Форкушина предложила сделать процедуру регистрации уставов ТОС максимально открытой и прозрачной. Это должно было стать первым шагом в изменениях. В городе на тот момент действовали 27 ТОС во всех районах Екатеринбурга.

Председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин пояснил «Ъ-Урал», что цель изменений — упорядочить и прояснить законодательство, исходя из практических наработок. В частности, в решении определили необходимое число человек на собрании и порядок уведомления о нем администрации, поскольку ранее были случаи, когда ТОС искажало информацию.

По словам господина Сергина, цель создания ТОС не должна противоречить интересам жителей Екатеринбурга и не должна быть направлена на борьбу. Территориальные общественные самоуправления теперь должны касаться только единой территории.

Ранее для создания ТОС необходимо было проинформировать об этом администрацию Екатеринбурга, районную администрацию и обратиться в думу с предложением об установлении границ территории. Дума обрабатывала запрос в двухмесячный срок, запрашивая у администрации данные о соответствии границ территории. Затем нужно было провести учредительное собрание или конференцию, уведомив об этом администрацию.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев в ходе обсуждения выступил против усложнения процедуры регистрации территориальных общественных самоуправлений. «Один из аргументов — мы создаем ТОСы, а они не работают. Ну и пусть не работают. Наоборот, надо облегчать систему, чтобы можно было создать 100, 200 ТОСов. И если из двухсот заработает один, то и слава богу»,— сказал он.

«Мы ежесозывно обсуждаем ТОСы. У нас их в последнее время образовалось очень много, но отчетов мы по ним увидели категорически мало»,— подчеркнул депутат от партии «Единая Россия» Михаил Вечкензин.

Он добавил, что если человек хочет не «поиграть в политику», а заниматься общественной деятельностью, он может делать это без создания дополнительных юридических конструкций. Депутат отметил, что новые правила должны стать «ситом», поскольку большинство инициативных групп не понимают, для чего им необходимо создание ТОС.

Дмитрий Сергин (ЕР) поддержал позицию Константина Киселева в том, что процедуру создания ТОС нужно упрощать. Но, по его словам,именно на это и направлены поправки. Господин Сергин добавил, что в дальнейшем возможны новые изменения, связанные с принятием Госдумой закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». В частности, сейчас можно создавать ТОС на уровне подъезда, после вступления закона в силу такой возможности не будет.

Александр Колесников (ЕР) напомнил, что зачастую в качестве цели ТОС инициативные группы называют, например, ремонт в подъезде, хотя это — полномочия собственников и управляющей компании.

Господин Колесников отметил, что для участия в политике есть партии и волонтерское движение, а не ТОС.

Он поддержал проект решения, отметив, что депутаты не могут «обойти» федеральное законодательство, но могут привести нормы в порядок.

Дискуссию завершил депутат Владимир Крицкий (ЕР), предложивший прекратить обсуждение, несмотря на наличие четырех заявок на выступление. Большинством голосов предложение поддержали, выступления заслушаны не были.

Принятие изменений в решение думы о ТОС поддержали 26 депутатов, один воздержался, еще один не голосовал.

Анна Капустина