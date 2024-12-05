Власти Екатеринбурга изменят систему работы с ТОС

Администрация Екатеринбурга намерена переформатировать систему работы с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), сообщили в мэрии. Сегодня в городе действует 27 ТОС.

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Работу с ними ведут по двум направлениям — регистрация уставов организаций ТОС и финансовая поддержка за счет конкурса субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций, где для ТОС выделено отельное направление. По словам директора департамента общественных связей администрации Екатерины Форкушиной, систему взаимодействия с ними планируется изменить в следующем году: в качестве первого шага она предложила сделать процедуру регистрации уставов ТОС максимально прозрачной и открытой — депутаты поддержали инициативу.

Организации ТОС существуют во всех районах Екатеринбурга: в Верх-Исетском и Октябрьском их по два, по три в Академическом, Орджоникидзевском и Чкаловском, еще по пять находятся в Железнодорожном и Кировском, восемь — в Ленинском районе, из них 11 активно работают, проводят мероприятия и тесно взаимодействуют с городскими властями.

Ирина Пичурина