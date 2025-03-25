США продолжат содействовать переговорам по украинскому урегулированию

Вашингтон продолжит содействовать переговорам по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном администрацией США по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

«С этой целью (достижения прочного мира.— "Ъ") США будут продолжать содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде»,— говорится в официальном сообщении.

В Белом доме также заявили, что по итогам контактов в Эр-Рияде Соединенные Штаты договорились с Россией и Украиной обеспечить безопасность судоходства в Черном море. В Вашингтоне заявили, что намерены содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая