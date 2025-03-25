Разведка США: Иран не создает ядерное оружие

Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах, в котором говорится, что окружение верховного лидера Ирана Али Хаменеи призывало его возобновить действие ядерной программы. Там также сделали вывод, что Иран не производит ядерное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

«Мы по-прежнему считаем, что Иран не создает ядерное оружие и что Хаменеи не возобновил программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году. Хотя, вероятно, на него оказывалось давление, чтобы он это сделал»,— говорится в докладе американской разведки (.pdf).

Как указано в публикации, Али Хаменеи остается человеком, который принимает окончательное решение по поводу ядерной программы Ирана, в том числе разработке ядерного оружия. Разведка также утверждает, что в 2024 году власти Ирана ослабили многолетнее табу на публичное обсуждение ядерного оружия. По данным спецслужб, Тегеран намерен продолжать исследования и разработку химического и биологического боевого оружия.

В начале марта президент США Дональд Трамп призвал Иран к заключению новой ядерной сделки. По его словам, Вашингтон рассматривает два варианта решения вопроса — дипломатический и военный. Власти Ирана заявляли, что не сядут за стол переговоров под давлением и угрозами со стороны Соединенных Штатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский атом в периоде полураздумий».