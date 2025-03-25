Разведка США: Иран не создает ядерное оружие
Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах, в котором говорится, что окружение верховного лидера Ирана Али Хаменеи призывало его возобновить действие ядерной программы. Там также сделали вывод, что Иран не производит ядерное оружие.
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«Мы по-прежнему считаем, что Иран не создает ядерное оружие и что Хаменеи не возобновил программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году. Хотя, вероятно, на него оказывалось давление, чтобы он это сделал»,— говорится в докладе американской разведки (.pdf).
Как указано в публикации, Али Хаменеи остается человеком, который принимает окончательное решение по поводу ядерной программы Ирана, в том числе разработке ядерного оружия. Разведка также утверждает, что в 2024 году власти Ирана ослабили многолетнее табу на публичное обсуждение ядерного оружия. По данным спецслужб, Тегеран намерен продолжать исследования и разработку химического и биологического боевого оружия.
В начале марта президент США Дональд Трамп призвал Иран к заключению новой ядерной сделки. По его словам, Вашингтон рассматривает два варианта решения вопроса — дипломатический и военный. Власти Ирана заявляли, что не сядут за стол переговоров под давлением и угрозами со стороны Соединенных Штатов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский атом в периоде полураздумий».