С главы перевозчика взыскали 500 тыс. за попытку дать взятку воронежскому чиновнику

Воронежское УФССП передало в бюджет РФ 500 тыс. руб., конфискованных главы у некоей компании за совершение коррупционного преступления. Об этом сообщили в ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о нижегородском ООО «Русавтосервис».

В сентябре 2023 года за незаконную передачу вознаграждения в интересах юрлица (ч. 1. 19.28 КоАП РФ, максимальное наказание — трехкратный размер вознаграждения, не менее 1 млн руб.) на эту сумму был оштрафован директор компании Сергей Сычаев. В декабре того же года Центральный райсуд Воронежа признал его виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). С учетом административного наказания его приговорили к штрафу в 2 млн руб.

Как установил суд, житель города Павлово Нижегородской области через аукцион получил контракт на поставку автобусов для маршрутов, работающих в Воронеже. В декабре 2022 года он решил «поблагодарить за участие в торгах» на тот момент замруководителя управления транспорта администрации облцентра Максима Захарова (с конца 2024 года — замминистра промышленности и транспорта Воронежской области), однако тот отказался от денег и сообщил об инциденте правоохранителям.

Алина Морозова