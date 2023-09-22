Перевозчик оштрафован на 500 тысяч рублей за попытку дать взятку чиновнику из Воронежа

Директор нижегородского ООО «Русавтосервис» был привлечен к административной ответственности за попытку дать взятку на 500 тыс. руб. замруководителя управления транспорта Воронежа Максиму Захарову. По статье о незаконной передаче вознаграждения в интересах юрлица (ч. 1. 19.28 КоАП РФ, максимальное наказание — трехкратный размер вознаграждения, не менее 1 млн руб.) его оштрафовали на 500 тыс. руб. Об этом сообщила облпрокуратура. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2020 года директором компании является Сергей Сычаев.

Кроме того, ведомство направило в Центральный райсуд Воронежа уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 191 УК РФ) в отношении топ-менеджера. Ранее он признал вину в содеянном.

По версии следствия, 40-летний житель города Павлово Нижегородской области через аукцион получил контракт на поставку большегрузных автобусов для маршрутов, работающих в Воронеже. В декабре 2022 года он решил «поблагодарить за участие в торгах» господина Захарова, однако тот отказался от денег и сообщил об инциденте правоохранителям.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте