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В Невинномысске из отделения банка эвакуировали посетителей

В Невинномысске на пульт дежурной службы поступило сообщение о забытой барсетке в здании «Сбербанка» на улице Гагарина, 61. Экстренные службы оперативно прибыли на место, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Спасатели Невинномысска, пожарная часть №21, полиция и кинологическая служба провели эвакуацию посетителей и сотрудников банка. После осмотра барсетки было установлено, что угрозы для жителей нет.

Глава города поблагодарил экстренные службы за оперативную работу и призвал граждан быть внимательными к подозрительным предметам, оставленным без присмотра. В случае обнаружения таких предметов рекомендуется немедленно звонить по номеру 112.

Николай Аксенов

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