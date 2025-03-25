В Крыму посмертно наградили военкора «Известий» Александра Федорчака

Власти Крыма посмертно наградили погибшего в ЛНР корреспондента «Известий» Александра Федорчака государственной наградой «За верность долгу», сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом "За верность долгу" (посмертно) за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и еще три человека погибли во время обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР.

Александр Дремлюгин, Симферополь