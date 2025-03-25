Нижегородский экс-военком Хусиянов попытался уйти на СВО и оказался в СИЗО

Бывшего военкома Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяра Хусиянова, обвиняемого во взяточничестве, отправили в СИЗО после того, как он, находясь под домашним арестом, попытался отправиться на специальную военную операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Приволжье» в пресс-службе нижегородского ГУФСИН, сработал сигнал о том, что Анвяр Хусиянов покинул свое жилище, где отбывал домашний арест. После этого 17 марта сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обратились с ходатайством в суд, который объявил бывшего военкома в розыск как скрывшегося.

Полковника задержали в Волгограде и взяли под стражу, как скрывшегося от суда. Судить его продолжат после конвоирования в Нижний Новгород. Защита в свою очередь считает, что побега не было, и обжаловала решение о розыске.

Иван Сергеев