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В Казани с января повысят цены на школьное питание на 4-10 рублей

Стоимость школьного питания в Казани с января вырастет на 4–10 руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани с января повысят цены на школьное питание на 4-10 рублей

В Казани с января повысят цены на школьное питание на 4-10 рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Казани с января повысят цены на школьное питание на 4-10 рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Меню свободного выбора будет стоить 89 руб., комплексный обед — 63 руб. Цена на завтрак или полдник составит 43 руб., на суп — 20 руб.

В то же время 92 тыс. школьников продолжат получать бесплатное питание за счет бюджета — это все ученики начальной школы и 18% учащихся 5–11 классов из льготных категорий.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на повышение, цены в Казани остаются одними из самых низких среди городов-миллионников. Последний раз индексация цен на школьное питание проводилась более полутора лет назад.

С начала этого учебного года в Казани работают 184 школьные столовые в формате ресторана. Этот формат подразумевает, что ученики могут сами выбирать блюда из предложенного меню.

Анар Зейналов

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