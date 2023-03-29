Свердловчан оштрафовали за год почти на 4,4 млн рублей за дискредитацию ВС РФ

В Свердловской области в 2022 году составили 147 административных протоколов за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), общая сумма штрафов составила почти 4,4 млн руб. Об этом рассказал начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков в ходе выступления перед депутатами законодательного собрания. Также было возбуждено два уголовных дела по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

«Приговоров, вступивших в силу, пока нет. Сейчас в судах на рассмотрении находится девять уголовных дел. Основной вид дискредитации — это размещение сообщений и высказываний в интернете. В последнее время количество таких случаев сократилось в разы. Их было много на первоначальном этапе (после начала специальной военной операции РФ на Украине - прим. ред.), после объявления частичной мобилизации. Работа по мониторингу идет совместно с ФСБ, мониторим круглые сутки»,— пояснил господин Мешков.

Ранее прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) о дискредитации российской армии. Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где Евгений Ройзман поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. Адвокат политика Владислав Идамжапов рассказал «Ъ-Урал», что дело передано для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

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