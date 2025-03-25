Путин вручил премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей

В Кремле прошла торжественная церемония вручения премий президента России для молодых деятелей культуры, а также авторов произведений литературы и искусства для детей и юношества за 2024 год. Мероприятие прошло в День работника культуры. Лауреаты премий были объявлены вчера, 24 марта.

«Способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием — это дар, отличающий всех по-настоящему творческих, талантливых людей. Каждый, кто присутствует в этом зале, в полной мере относится к их числу»,— сказал президент России Владимир Путин в ходе церемонии (цитата по сайту Кремля).

Премию получили:

директор Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин — за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры;

худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин — за вклад в российскую музыкальную культуру;

прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова — за участие в приумножении традиций отечественного хореографического искусства.

Кроме того, иллюстратора детских книг Ольгу Ионайтис и гендиректора издательства «Проспект» Леонида Рожникова наградили премиями в области литературы и искусства для подрастающего поколения. Наград также удостоен коллектив ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева МГБОУ «Воробьевы горы».

Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручают с 2013 года. Премии президента РФ для молодых деятелей культуры — с 2011 года.