Названы лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры за 2024 год

Объявлены лауреаты премий президента России для молодых деятелей культуры, а также авторов произведений литературы и искусства для детей и юношества в 2024 году. Их имена на специальном брифинге назвали помощник президента, секретарь Совета при президенте по культуре и искусству Владимир Мединский и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соответствующие указы подписал сегодня, 24 марта, президент Владимир Путин. Торжественное вручение премий пройдет завтра, 25 марта, в Кремле.

Среди победителей премии для молодых деятелей культуры назван директор Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин. Он удостоен награды «за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры».

Также к премии представлен худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, его деятельность отмечена вкладом в российскую музыкальную культуру. Прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова награждена за участие в приумножении традиций отечественного хореографического искусства.

Еще трех творческих деятелей наградили премиями в области литературы и искусства для подрастающего поколения. В их числе иллюстратор детских книг Ольга Ионайтис и гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников. Наград удостоен и коллектив ансамбля песни и пляски им. В. С. Локтева МГБОУ «Воробьевы горы»: худрук Леонид Франкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко.