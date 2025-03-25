На Ставрополье число бесхозных гидротехсооружений сократилось вдвое

На Ставрополье число бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС) сократилось вдвое благодаря работе по обеспечению их безопасности. Изначально в регионе было выявлено около тысячи таких объектов, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При обнаружении бесхозного ГТС устанавливают его собственника. Если владелец не найден, объект может быть передан муниципалитету или Ставропольскому краю. Также возможен списание сооружений, утративших хозяйственное значение. Для контроля за состоянием этих объектов регулярно проводятся их обследования.

В правительстве края подчеркнули важность поддержания водоемов и гидротехнических сооружений в надлежащем состоянии для снижения рисков подтоплений при осложнении паводковой ситуации.

«Мы также выезжаем, обследуем в составе рабочей группы, встречаемся с собственниками, ведем с ними работу. Помимо обследования ГТС смотрим обводные каналы, чтобы их чистили, приводили в порядок, это позволяет избежать аварийной ситуации на водоеме. Плюс мы в этом году приобрели квадрокоптеры, запускаем и проводим облет рек, обследуем на предмет заторов на реках, чтобы оперативно отреагировать»,— пояснил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Николай Аксенов