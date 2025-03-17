Полиция Сочи изъяла 1 тонну нелегального алкоголя при проверках торговых точек

Сотрудники УВД Сочи совместно с администрацией города провели масштабные проверки торговых павильонов, выявив 17 нарушений правил продажи алкоголя и изъяв около 1 т нелегальной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Полиция Сочи продолжает бороться с незаконной реализацией спиртных напитков. На минувшей неделе сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД совместно с представителями городской администрации проинспектировали торговые павильоны во всех районах курорта.

В результате рейдов обнаружено 17 фактов нарушения правил торговли алкогольной продукцией. Главная проблема заключалась в отсутствии у продавцов необходимой документации. Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли около 1 т спиртного, в том числе пиво и глинтвейн.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, предусматривающие денежные взыскания и конфискацию товара.

Мария Удовик