Кластер Mantera Supreme планирует открыть сезон в конце апреля

Курортный кластер Mantera Supreme в Сириусе планирует открыть первый туристический сезон 25 апреля. Как сообщили в компании, открытие будет сопровождаться выступлениями Александра Цыпкина, Павла Деревянко, Теоны Контридзе и других артистов. Мероприятие также станет финалом фестиваля «Чувства», собравшего более 10 тыс. участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Красной Поляны Фото: пресс-служба Красной Поляны

В настоящее время курорт уже принимает гостей, однако с конца апреля начнут работу весь номерной фонд и инфраструктура, включая гастрономические пространства, двухуровневый спа-комплекс, 11 бассейнов и собственный парк. Проект входит в состав курортного кластера площадью более 60 тыс. кв. м, в который также входят резиденции Mantera Residence и прилегающая территория. Техническое открытие комплекса состоялось в декабре 2024 года.

Генеральный менеджер отеля Юлия Капралова отмечает, что предстоящий курортный сезон может стать рекордным: Сириус и Большой Сочи ожидают более 8 млн туристов. В высокий сезон на курорте планируется создать около 1,3 тыс. новых рабочих мест.

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