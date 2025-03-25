РКН составил более 380 протоколов в отношении иноагентов в 2024 году

Роскомнадзор в 2024 году составил более 380 протоколов об административном правонарушении в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Также заблокированы 40 интернет-ресурсов, каналов и материалов иноагентов, распространяющих запрещенную в России информацию, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«В 2024 году мы составили более 380 протоколов об административном правонарушении в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности, наложено административных штрафов на общую сумму более 17 млн рублей»,— сказал господин Субботин на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По данным РКН, за длительные нарушения порядка деятельности иностранных агентов территориальными подразделениями СК РФ также возбуждены уголовные дела в отношении 62 лиц, добавил Вадим Субботин.

5 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял в I чтении законопроект об ужесточении штрафов для иноагентов. Для граждан документ предлагает назначить штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (ЕР) в конце января. Законопроект предлагает штрафовать иноагентов на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в случае, если они при публичном распространении материалов указывают свой статус не в утвержденной Минюстом форме. Также документ устанавливает возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности в случае их нахождения за пределами России и закрепляет вероятность проведения административного расследования.

Подробнее — в материале «Ъ» «На иностранных агентов усилят влияние».