ГД в I чтении одобрила штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы для иностранных агентов, не соблюдающих требования Минюста. Для граждан документ предлагает назначить штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Документ внесен на рассмотрение в конце января группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (ЕР). Поправки дополняют ст. 19.4 КоАП новой ч.9, предусматривающей штрафы за невыполнение требований госорганов. Законопроект в том числе предлагает штрафовать иноагентов на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в случае, если они при публичном распространении материалов указывают свой статус не в «утвержденной форме» (ее утверждает Минюст).

Кроме того, документ устанавливает возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности в случае их нахождения за пределами России и закрепляет вероятность проведения административного расследования.

Подробнее — в материале «Ъ» «На иностранных агентов усилят влияние».

Полина Мотызлевская