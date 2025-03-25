В 2024 году в регионах ПФО более 1,5 млн мигрантов встали на учет

Более 1,5 млн иностранцев на территории Приволжского федерального округа встали на миграционный учет в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

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С 2019 года в разных регионах округа мигрантам выдали почти 950 тыс. патентов, что позволило бюджетам регионов получить свыше 34 млрд руб. В 2023 и 2024 доходы в бюджет превысили 9 млрд руб.

Кроме того, в 2024 году уменьшилось количество преступлений, совершенных мигрантами. При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась на 48%. Также выросло число преступлений экономической направленности, мошеннических и коррупционных преступлений.

Ранее сообщалось, что МВД России запустило реестр, в который включаются все лица, незаконно находящиеся на территории страны. Перечень нелегальных мигрантов актуализируется каждые 4 часа.

С 2025 года в Татарстане также вводится запрет на привлечение мигрантов к десяти видам трудовой деятельности. Согласно проекту указа раиса республики, иностранные граждане не смогут, в том числе работать таксистами, охранниками, юристами, ветеринарами. Ограничения на работу мигрантов будут действовать один год. В указе устанавливается переходный период в три месяца, чтобы организации привели свой штат в соответствии с принятыми нормами.

На заседании Госсовета Татарстана министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова рассказала, что в республике трудоустроено более 49 тыс. мигрантов. Всего в Татарстане находятся более 87 тыс. иностранцев.

Дарья Сайфиева