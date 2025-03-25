Профсоюзы подали в суд на Трампа из-за закрытия Минобразования

Профсоюзы учителей и правозащитников, включая Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (NAACP), подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, пишет агентство Reuters. Иск связан с планами господина Трампа ликвидировать Министерство образования страны. Указ об этом он подписал 20 марта. Согласно проекту, полномочия ведомства передадут в ведение штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

Иск был подан в Федеральный окружной суд Мэриленда. Там сказано, что Конгресс поручил департаменту расширить возможности и качество образования. «Несмотря на четкие указания Конгресса Министерству, администрация Трампа неоднократно заявляла в самых ясных выражениях о своем намерении закрыть это жизненно важное агентства»,— цитирует Reuters заявление профсоюзов.

По их убеждению, шаг президента по закрытию Минобразования является «неконституционными и нарушают директивы Конгресса». В самом департаменте ситуацию никак не прокомментировали.

Решение о ликвидации Минобразования господин Трамп принял в рамках программы сокращения государственных расходов. Ранее он уже пытался закрыть правительственные программы и учреждения, такие как Агентство США по международному развитию. Это его первая попытка закрыть ведомство министерского уровня.

Дональд Трамп планирует закрыть и Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Под этот указ могут попасть около 3,5 тыс. работников СМИ.

Подробности — в материале «Ъ» «Век “Свободы” не видать».