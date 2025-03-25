На Ставрополье семь населенных пунктов и одна больница остались без воды

В городе Минеральные Воды на Ставрополье из-за аварии на водоводе без воды остались около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщили в Telegram-канале местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Поступила информация об аварийном отключении водоснабжения в связи с утечкой по адресу: подающий водовод Прикумского участка. Абонентов — 1 812»,— говорится в сообщении.

Отключение затронуло 7 населенных пунктов и городскую больницу.

Николай Аксенов