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На Ставрополье семь населенных пунктов и одна больница остались без воды

В городе Минеральные Воды на Ставрополье из-за аварии на водоводе без воды остались около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщили в Telegram-канале местной администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Поступила информация об аварийном отключении водоснабжения в связи с утечкой по адресу: подающий водовод Прикумского участка. Абонентов — 1 812»,— говорится в сообщении.

Отключение затронуло 7 населенных пунктов и городскую больницу.

Николай Аксенов

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